Papa León XIV lamenta accidente en Arequipa y ora por las víctimas mortales

Este domingo, el papa León XIV expresó su profunda consternación por el trágico accidente ocurrido el 12 de noviembre en Arequipa, donde un bus interprovincial cayó a un abismo dejando 37 fallecidos.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, durante el rezo del Ángelus, dedicó una oración especial por las víctimas, los heridos y las familias afectadas por la tragedia. “Que el Señor acoja a los difuntos, sostenga a los heridos y conforte a las familias en luto”, señaló.

El sumo pontífice rogó por el descanso de los fallecidos y pidió fortaleza para quienes resultaron heridos, así como consuelo para los deudos. Además, lamentó que tragedias de este tipo se repitan “muy a menudo por comportamientos irresponsables”.

Las palabras del papa coincidieron con la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. En ese contexto, hizo un llamado directo a la reflexión: “Cada uno haga sobre esto un examen de conciencia”, exhortó, instando a una conducta responsable en las vías.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN AREQUIPA

El hecho ocurrió en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocoña, donde una camioneta impactó frontalmente contra el bus, provocando el mortal siniestro. El Poder Judicial dispuso la detención preliminar del conductor de la camioneta, quien habría originado el choque.

El chofer, identificado como Henry Branddy Rey Apaclla Ñaupari, dio positivo en la prueba cualitativa de alcoholemia. Según la Policía, presenta múltiples contusiones, pero está estable. La Fiscalía lo investiga por homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

