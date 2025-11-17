Payasitos despiden a ‘Farolito’ entre cánticos, bailes y música: fue asesinado por sicarios

En medio de gran consternación, pero con mucha nostalgia, bailes y cantos fue despedido el cuerpo del payasito chimbotano “Farolito Circus” por sus compañeros de trabajo quienes llegaron vestidos de payasos para darle el último adiós a Alexis Pacherres Sánchez de 29 años, quien fue asesinado junto a su amigo por un sicario en pleno dentro de Chimbote.

Esta vez los payasitos con los que trabajaba “Farolito” hicieron un show de despedida en la que no pudieron ocultar su tristeza y llanto por su compañero por quien pidieron de haga justicia, pues aseguran que era una excelente persona y gran artista cómico.

Una cámara de seguridad de un chifa registró como el sicario, fingiendo ser comensal, ingresa junto a una mujer, para esperar a sus víctimas a quienes luego atacó a quemarropa cuando estaban comiendo un arroz chaufa. Alexis Pacherres y su amigo Hugo Haro Alarcón murieron en el acto; a este último el sicario le roba su celular, pues al parecer allí habría tenido las amenazas de muerte.

Mientras la familia de “Farolito” aseguran que no tenía problemas con la justicia la policía señaló que los dos amigos últimamente trabajaban con seguridad de mineros ilegales, por lo que no se descarta que sería un presunto ajuste de cuentas, o también un crimen pasional dirigido a Hugo Haro Alarcón, a quien al momento de levantar su cuerpo se le encontró con una pistola.

Además, presenta antecedes por extorción y en sus redes sociales aparecía con armas de fuego y grandes cantidades de dinero. El sicario de este doble asesinato habría sido identificado por la policía; sin embargo, aún sigue libre, generando consternación entre los familiares, amigos y compañeros de trabajo de “farolito” quienes exigen se haga justicia.

