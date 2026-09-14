Perú hace historia en los esports y consigue oro y plata en los Odesur Santa Fe 2026

El equipo peruano de eSports tuvo una jornada histórica en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Luis Suárez conquistó la medalla de oro en EA SPORTS FC masculino, mientras que Patricia Pérez obtuvo la presea de plata en la categoría femenina.

Perú celebró una jornada histórica en los Juegos Odesur Santa Fe 2026, luego de conseguir dos medallas en la disciplina de eSports.

En la modalidad EA SPORTS FC masculino, el peruano Luis Suárez se consagró campeón y consiguió la primera medalla de oro para el Perú en esta edición de los Juegos Suramericanos.

Suárez llegó hasta la gran final, donde enfrentó al venezolano Jorge Juárez. En una serie disputada, el representante nacional se impuso por 2-1, con parciales de 3-2, 3-6 y 6-2, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio.

Pero la celebración peruana no terminó allí. En la categoría femenina de EA SPORTS FC, Patricia Pérez también alcanzó la final y se quedó con la medalla de plata.

La peruana se enfrentó a la argentina Daniela Arias en una definición muy reñida. Pérez cayó por 2-1, con parciales de 2-3, 4-0 y 6-7, quedándose así con el segundo lugar.

Con estos resultados, los eSports sumaron dos nuevas preseas para la delegación peruana y marcaron un momento importante para el crecimiento de los deportes electrónicos en el país.

Así, desde Rosario, Luis Suárez y Patricia Pérez subieron al podio y dejaron en alto el nombre del Perú, en una jornada que quedará entre los primeros logros de la delegación nacional en Santa Fe 2026.

LA COMPETENCIA

La competencia de eSports, en la modalidad EA SPORTS FC, reunió a representantes de distintos países que se enfrentaron en partidas del popular videojuego de fútbol. Las finales se realizaron en el Centro de Convenciones Mercado del Patio, L2 Arena, en Rosario, Argentina, como parte de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.