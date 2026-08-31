Perú podría cerrar el 2026 con más de 5,000 denuncias por secuestro, la mayor cifra de los últimos siete años

El 2026 se consolida como el año con el mayor promedio mensual de denuncias por secuestro, con 428. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, este número supera a los obtenidos en el 2020 (142), 2022 (283) y 2025 (410). Al culminar este periodo, se podría consignar más de 5,000 denuncias por este delito, cifra que representaría el mayor pico histórico registrado en los últimos siete años.

De acuerdo con el analista de datos Juan Carlos Carbajal, las proyecciones basadas en los datos de la Fiscalía advierten escenarios preocupantes. En el primero, si el ritmo delictivo se mantiene congelado, el año cerraría con 5,100 denuncias, es decir, 428 al mes, superando al 2025. Sin embargo, si se da un incremento en actos delictivos en el último cuatrimestre, como suele suceder, el promedio se incrementaría a 458, lo que conllevaría a culminar el 2026 con 5,500 denuncias por secuestros.

DESARTICULAN RED DE SECUESTROS

Recientemente, la Policía Nacional del Perú (PNP) reveló que en el distrito limeño de El Agustino existe una red internacional de secuestradores que utilizan viviendas del asentamiento humano Ansieta como guarida para retener y torturar a sus víctimas, en su mayoría ciudadanos colombianos.

Esta organización criminal, que cuenta con varias ramas y cabecillas, fue descubierta luego de meses de investigación que inició con la captura de Frank Ayala Arellano, conocido como ‘El Nuevo Loco del Martillo’ y Crismar Andreína Contreras Gonzales, alias ‘La Cortadedos’.

GOBIERNO PIDE FACULTADES

Mientras la cifra de denuncias por secuestro sigue en aumento, el Poder Ejecutivo continúa a la espera que el Congreso discuta el pedido de facultades legislativas que presentaron. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, aseguró que estas facultades permitirían fortalecer las operaciones de inteligencia para detectar oportunamente a las bandas criminales y enfrentar la violencia.

El premier explicó que el Gobierno busca identificar y denominar a las bandas criminales como grupos hostiles, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, indicó que la delegación de estos pedidos permitiría al Estado tomar posesión del perímetro de los penales y facilitaría que la Policía acceda a información clasificada proveniente del servicio de inteligencia. “Estamos esperando la delegación de facultades y en el camino estamos estudiando varias acciones que vamos a poner en marcha pronto”, dijo Galarreta.

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