Trujillo: lo último que sabe sobre el secuestro del empresario minero

El secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo movilizó a las autoridades hacia esta ciudad norteña, la cuál se viene convirtiendo en el foco de la criminalidad. La información viene siendo manejada con mucha cautela por parte de las autoridades, ya que la vida del hombre retenido aún corre peligro frente al sanguinario accionar de los secuestradores.

VIOLENTO SECUESTRO

Cerca de las 2:45 de la madrugada del domingo 30, la moderna camioneta blanca del empresario fue interceptada en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. Criminales disfrazados de policías secuestraron al empresario y asesinaron a balazos a los cuatro acompañantes que permanecían en el vehículo.

De acuerdo a información de los corresponsables de la zona, el punto exacto donde fueron asesinados estas cuatro personas se ubica exactamente a dos cuadras de la Divincri de Trujillo. Sin embargo, en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no se aprecia presencia policial que pudiese detectar a los delincuentes disfrazados con uniforme de la GRECCO.

La Policía informó que en otra zona de Trujillo se encontró la ropa del empresario y los uniformes falsos empleados por los secuestradores. En tanto, el vehículo donde se encontraron a los fallecidos se encuentra incautado en la Divincri de Trujillo.

GOBIERNO ENVÍA AL MINISTRO DE DEFENSA

La Policía adelantó que el secuestro podría haber sido cometido por ‘La Jauría’ o ‘Los Pulpos’, ambas organizaciones criminales que operan en el norte del país.

Se debe tener en cuenta que, la captura de uno de los cabecillas de ‘Los Pulpos’ habría puesto en jaque la manera en la que ganan dinero, por ello habrían retornado a los secuestros para pedir millonarias sumas a fin de seguir financiando su aparato criminal, según la tesis policial.

En tanto, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se encuentra en Trujillo reuniéndose con la región policial y con el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, quienes vienen ultimando detalles de los operativos que se están desplegando en la ciudad.

Se sospecha que el secuestro vendría siendo coordinado desde un centro penitenciario de la región, pero no se ha confirmado si se trataría del penal El Milagro.

VELAS RESTOS DE VÍCTIMAS

Finalmente, los restos de las cuatro víctimas mortales que dejaron los criminales vienen siendo velados en estricto privado en distintos puntos de la ciudad norteña. Dos de ellos eran varones, quienes prestaban el servicio de seguridad para el empresario. Las otras dos eran mujeres. Las familias han pedido no conversar con los medios de comunicación.

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