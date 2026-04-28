Perú promoverá nuevas zonas económicas para generar empleo formal y exportaciones

El Perú avanza en la implementación de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), una estrategia orientada a atraer inversiones, fortalecer las exportaciones y promover la generación de empleo formal en distintas regiones del país.

Teresa Mera, exministra de Comercio Exterior y Turismo, destacó que este modelo representa “una nueva era para las exportaciones peruanas”, al posicionar al país como un destino competitivo para grandes inversiones y fomentar la innovación junto a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según explicó, la propuesta es resultado del trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Congreso y el sector privado desde 2022. Además, señaló que las ZEEP toman como referencia experiencias exitosas de países como Uruguay, Costa Rica y República Dominicana.

La iniciativa busca convertir al Perú en un hub estratégico para industrias orientadas a la exportación, aprovechando su ubicación geográfica, ventajas logísticas y acuerdos comerciales. Asimismo, se espera impulsar la transferencia tecnológica y el desarrollo descentralizado mediante inversiones de alto impacto.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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