Perú registra 5,228 casos de dengue en lo que va del año y cinco fallecidos a nivel nacional

El Perú registra 5,228 casos de dengue en lo que va de 2026, según el más reciente reporte de la sala situacional de enfermedades metaxénicas, con información actualizada al 25 de febrero. Las cifras muestran una mayor concentración de contagios en regiones de la selva, mientras que cinco departamentos no reportan casos hasta el momento.

De acuerdo con el registro oficial, San Martín lidera el número de infecciones con 1,378 casos, seguida de Ucayali con 1,043 y Loreto con 645. Estas tres regiones amazónicas concentran una parte significativa del total nacional, lo que confirma la alta incidencia del dengue en zonas de clima cálido y húmedo, donde el zancudo transmisor se reproduce con mayor facilidad.

En contraste, Tacna, Apurímac, Moquegua, Huancavelica y Arequipa no han reportado casos en lo que va del año. Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica permanente en estos departamentos para evitar la introducción y propagación del virus.

FALLECIDOS REGISTRADOS

El impacto del dengue también se refleja en la mortalidad. A nivel nacional se han reportado cinco fallecimientos. San Martín concentra tres defunciones, mientras que Ucayali y Tumbes registran un fallecido cada uno.

Las autoridades de salud reiteraron la importancia de acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias musculares y articulares, así como signos de alarma como dolor abdominal persistente o sangrado.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) reforzó las recomendaciones para las personas que viajen a zonas endémicas, especialmente en el norte del país y la selva. Entre las principales medidas preventivas figuran el uso de repelente, la ropa de manga larga y la verificación de que los alojamientos cuenten con mallas en puertas y ventanas para evitar el ingreso de zancudos.

Para recibir orientación, el Minsa mantiene habilitada la Línea 113, opción 3, con atención gratuita a nivel nacional. Además, se pueden realizar consultas vía WhatsApp o Telegram a los números 955 557 000 y 952 842 623, así como a través del correo electrónico infosalud@minsa.gob.pe.

VIDEO RECOMENDADO