Piura: Asesinan a doctora de dos disparos por la espalda en la puerta de su casa

Un nuevo caso de violencia conmociona a Piura. La doctora Minoska Pinto Lazo, de 38 años de edad, fue asesinada a disparos en la puerta de su vivienda. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a su expareja como sospechoso del crimen.

El suceso ocurrió aproximadamente a la 1:00 p.m. de este viernes 10 de abril en la Residencial San Felipe, cerca del colegio San Luis Gonzaga. Según las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la médica pediatra se disponía a ingresar a su domicilio cuando fue alcanzada por un sujeto vestido con polo blanco y short negro.

Sin mediar palabra, el atacante le disparó dos veces por la espalda y huyó de inmediato. Aunque los vecinos intentaron auxiliarla, la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento instantáneo en el lugar. El caso se investiga como presunto feminicidio.

La muerte de Minoska Pinto Lazo ha causado profunda indignación en Piura, no solo por la crueldad del ataque, sino también porque la profesional deja en la orfandad a una bebé de apenas un año.

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