Piura: Hallan más de 30 kilos de cocaína camuflada en el casco de un barco colombiano

Las redes del narcotráfico continúan ejecutando diversas modalidades para exportar droga hacia el extranjero. En Piura, una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional permitió la incautación de casi 40 kilos de cocaína en una embarcación ubicada en el puerto de Paita.

El decomiso de este importante cargamento de droga se dio gracias a la información de inteligencia que alertó sobre el próximo arribo de la embarcación procedente de Colombia denominada “LEONIDAS Z”.

Personal policial y la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas procedió a la inspección en la parte subacuática de la embarcación, logrando extraer un total de 30 paquetes tipo “ladrillo” de una estructura metálica adosada al casco.

Tras la extracción de una muestra del contenido de uno de los paquetes y su sometimiento al reactivo químico tiocianato de cobalto, el resultado fue positivo para alcaloide de cocaína, con un peso bruto aproximado de 39.150 kilogramos.

La fiscal adjunta provincial Anggela Verinoska Andrade Tacar inició la investigación preliminar por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en su forma agravada a fin de hallar a los responsables.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7