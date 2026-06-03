PJ rechazó medida cautelar de Reggiardo para convocar elecciones complementarias en Lima

El Poder Judicial (PJ), a través del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, rechazó la medida cautelar presentada por el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para convocar elecciones complementarias en la capital.

Aunque el PJ aceptó evaluar la solicitud el 18 de mayo —luego de que se subsanaran ciertos requerimientos técnicos exigidos por la Sala—, el magistrado Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán concluyó que los argumentos de la defensa no cumplen con las condiciones que exige el artículo 19 del Código Procesal Constitucional. Por tal motivo, el pedido fue declarado improcedente.

Segunda vuelta electoral se mantiene para el 7 de junio

La estrategia jurídica de la Municipalidad de Lima no solo apuntaba a congelar el dictamen del JNE emitido el 23 de abril de 2026. La comuna también pretendía paralizar la ratificación oficial de los resultados de la primera vuelta. El tribunal denegó esto último al advertir que no se ha demostrado una violación real al derecho al voto que justifique detener el proceso electoral en curso.

🔴 #LOÚLTIMO El Poder Judicial rechazó la medida cautelar presentada por Renzo Reggiardo contra el JNE para convocar elecciones complementarias en Lima. 📌 Más información: https://t.co/SN5IZYRUGV pic.twitter.com/JjniiWW2yN — Latina Noticias (@Latina_Noticias) June 3, 2026

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