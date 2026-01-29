PNP presenta a Keisy Salvatierra, pareja del cabecilla de “Los Pulpos”

En la tarde del 29 de enero de 2026, la Policía Nacional del Perú (PNP) trasladó a Keisy Salvatierra, integrante financiera de “Los Pulpos”, a la sede de la Dircote para iniciar las diligencias de identificación y una rueda de prensa tras su captura en Bolivia, donde se encontraba con el líder de la banda criminal, Jhonsson Cruz, y su hija menor que mantuvo con el delincuente.

El General Víctor Revoredo realizó un repaso sobre el historial delictivo de Salvatierra desde sus inicios como “marcadora” (investigaba a sus víctimas para robarles fuertes sumas de dinero), hasta sus delitos más graves, donde ella seleccionaba las víctimas que la organización tenía que secuestrar y extorsionar.

Para capturarla, el área de inteligencia de la PNP, con apoyo de los departamentos de inteligencia de Chile y Bolivia, rastrearon las actividades de la pareja fuera del país y sus nexos en el extranjero.

Tras 7 meses de exhaustiva preparación, tendieron una emboscada y lograron capturar a Keisy, pero Jhonsson logró fugarse dejando a su familia. Según Víctor Revoredo, la hija de la pareja criminal serviría como coartada para obtener beneficios.

