Policía abate a delincuente durante operativo en Bagua

Un feroz asalto en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, terminó en una persecución policial con un delincuente abatido y otro capturado en Bagua. El robo, que ascendió a 28 mil soles en mercadería, fue registrado por las cámaras de seguridad del vehículo afectado.

Las imágenes del interior del camión muestran el momento exacto en que dos sujetos encapuchados y con mascarillas interceptaron la unidad. Los delincuentes encañonaron a los cuatro ocupantes, exigiéndoles el dinero de las ventas del día y el cargamento valorizado en S/ 28,000.

OPERATIVO POLICIAL Y PERSECUCIÓN EN BAGUA

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un operativo de cerco que se extendió hasta la cercana ciudad de Bagua. Gracias al análisis de los videos de vigilancia, los efectivos lograron identificar a uno de los sospechosos a bordo de una motocicleta.

Durante la intervención se produjeron los siguientes resultados:

Un capturado: Segundo Saldaña, conocido como alias ‘Shisho’ , presunto integrante de la banda.

Un abatido: Brayan Infante, alias ‘Bagüino’, quien falleció tras un enfrentamiento armado con las fuerzas del orden. Se informó que el sujeto tenía antecedentes delictivos en Jaén.

Las grabaciones del asalto son piezas clave para que el Ministerio Público y la PNP identifiquen el modus operandi de esta organización criminal. Las autoridades continúan con las diligencias para localizar y capturar al resto de los implicados en el atraco.

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