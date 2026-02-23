Por tener capibaras de mascotas, dos sujetos son sentenciados por tenencia ilegal en Iquitos

El emblemático animal de los ecosistemas amazónicos, el capibara, se vio vulnerado nuevamente por el ser humano. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), encontró que tres ejemplares de esta especie estuvieron cautivos ilegalmente por dos personas que las mantenían fuera de su hábitat. La justicia peruana respondió con una condena y reparación civil que deja un precedente en la preservación de estos grandes roedores.

La FEMA de Loreto (con sede en Maynas a cargo del fiscal provincial Marvin Kenny Loja Arévalo), consiguió la sentencia contra Orinson Vela y Edita Huayambi por poseer ilegalmente a los tres capibaras en el distrito de Punchana, Iquitos.

Las pruebas recopiladas en la escena fueron llevadas a la audiencia para probar el delito cometido por los sujetos. La fiscal provincial Selva Panduro Acosta fue quien presentó los hallazgos, alegando que la posesión de los animales vivos sin contar con autorización competente se trataba de un crimen. Con ello, se comprobó la responsabilidad penal de los acusados, quienes fueron condenados a dos años y seis meses de prisión suspendida.

La particular audiencia finalizó en menos de 24 horas, tiempo en que se determinó la acusación y la sentencia. Con ello, los acusados, además de condicionar su libertad, deberán pagar una reparación civil de 5 mil soles a favor del Estado. La Fiscalía reitera que la tenencia de estos animales es un delito que daña a la fauna silvestre.

