Presuntos responsables de tocamientos indebidos en residencia estudiantil de Condorcanqui fueron detenidos y entregados a la PNP

Dos presuntos responsables de un caso de tocamientos indebidos contra dos estudiantes de 16 años fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras un incidente ocurrido en la residencia estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría, ubicada en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Según informó el Ministerio de Educación (Minedu), ambos investigados serían integrantes de la base militar Ciro Alegría del Ejército del Perú.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron alrededor de las 3:30 de la madrugada del lunes 20 de julio, cuando las adolescentes alertaron a las promotoras responsables de la residencia sobre lo ocurrido. El personal activó de inmediato los protocolos de atención y protección establecidos por el Minedu y logró intervenir a uno de los presuntos implicados cuando intentaba huir. El segundo fue identificado posteriormente y ambos quedaron a disposición de la PNP para las investigaciones correspondientes.

El director de la institución educativa, Julio Gallardo, formalizó la denuncia ante la comisaría del sector, mientras que el jefe de la base militar Ciro Alegría acudió al lugar, identificó a los investigados como integrantes de su unidad y ordenó su entrega a la Policía, expresando la colaboración del Ejército con el esclarecimiento del caso.

Tras conocerse la denuncia, se activó la Red de Protección Comunal, integrada por autoridades locales, representantes comunales y el director del colegio, con el fin de brindar una respuesta inmediata y garantizar la protección de las estudiantes.

Las adolescentes reciben acompañamiento psicológico y soporte socioemocional por parte del equipo de Bienestar de la residencia estudiantil. Asimismo, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) brinda atención especializada, mientras que el Ministerio Público solicitó la realización de la entrevista única en cámara Gesell como parte de las diligencias de investigación.