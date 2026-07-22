Maduro y Cilia Flores comparecen este miércoles ante la justicia de Nueva York

Este miércoles 22 de julio, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán nuevamente ante la justicia federal de Nueva York en el marco del proceso que los acusa de conspirar para cometer narcoterrorismo e introducir cocaína a territorio estadounidense. La cita judicial girará en torno a aspectos procesales, pero no se prevé que el magistrado establezca una fecha definitiva para el inicio del juicio oral.

Esta será la tercera vez que ambos se presenten ante este tribunal desde que fueron capturados el 3 de enero en su vivienda de Caracas. El exmandatario, quien se declaró no culpable apenas iniciado el proceso, continúa recluido en un penal federal de Brooklyn. En esta oportunidad, fiscales y abogados defensores abordarán la organización de las pruebas del caso y las mociones previas que anteceden a un eventual juicio.

Originalmente, el encuentro debía realizarse el 30 de junio, pero fue reprogramado a pedido de la Fiscalía, que invocó motivos de seguridad relacionados con el traslado de los acusados. Según explicó el Gobierno estadounidense en un escrito judicial, la postergación resultaba necesaria para evitar contratiempos logísticos y asegurar tanto el desplazamiento de los detenidos como el orden público en torno a la fecha inicialmente prevista.

Ese pedido coincidió con el período en que buena parte del dispositivo de seguridad neoyorquino estuvo abocado a la Copa del Mundo 2026, torneo que finalizó el domingo pasado con la consagración de España. Dado que Maduro y Flores deben estar físicamente presentes en la corte de Manhattan, la Policía de Nueva York necesita montar un operativo especial para trasladarlos desde la cárcel de Brooklyn.

DUDAS SOBRE EL JUEZ DEL CASO

La audiencia también pondrá el foco en el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, responsable del caso. Su desempeño en la comparecencia previa, marcado por una voz débil y ciertos lapsus, despertó dudas entre analistas sobre si está en condiciones de conducir un expediente de tanta complejidad legal.

Mientras Maduro afronta cargos por narcoterrorismo y contrabando de drogas, Flores enfrenta acusaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes y tenencia de armas. Ambos defienden su inocencia: la estrategia legal ha invocado la inmunidad presidencial y Maduro se autodefinió ante el tribunal como “prisionero de guerra”.

Otro punto sensible será la legalidad del operativo que permitió su arresto en enero. Los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly podrían pedir que se anule el proceso cuestionando ese procedimiento, además de plantear, como señaló The New York Times, dudas sobre si la justicia estadounidense tiene competencia para juzgar el caso, según una normativa vigente en ese país.

CRONOGRAMA DEL JUICIO

Un dato adicional surgido en las últimas horas apunta a que el juicio contra Maduro podría iniciarse recién en junio de 2027, de acuerdo con un cronograma que tanto la Fiscalía como la defensa habrían acercado al juez federal que conduce la causa. La propuesta fue detallada en una carta que los fiscales de Manhattan presentaron el martes por la tarde, y contempla varias etapas: la entrega de pruebas por parte del Gobierno estadounidense al equipo legal de Maduro, dos rondas de mociones previas presentadas por la defensa con el objetivo de desestimar los cargos o acotar el material probatorio admisible, y una solicitud del Gobierno para incorporar al proceso pruebas de carácter clasificado.