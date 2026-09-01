¿Quién es ‘Johnson Pulpo’, cabecilla de ‘Los Pulpos’ capturado en Bolivia?

Este martes se conoció la detención de Jhonsson Smith Cruz Torres, más conocido como alias ‘Jhonsson Pulpo’. No se trata de cualquier delincuente capturado en La Paz, Bolivia, sino de un prófugo señalado como cabecilla de la sanguinaria organización criminal ‘Los Pulpos’, la cuál extendió sus tentáculos criminales desde el norte del país hacia el resto del Perú y otras zonas de la región.

‘Jhonsson Pulpo’ es hijo de Jhon Cruz Arce, cabecilla de la organización. Desde muy joven asumió el liderazgo de la estructura criminal heredada por su papá. Rápidamente su nombre fue adquiriendo peso ante las autoridades policiales. Incluso se llegó a ofrecer S/500 mil por información que permita ubicarlo tras permanecer prófugo.

Su captura en La Paz fue posible gracias a un operativo conjunto entre las policías de Perú y Bolivia. Entre los múltiples delitos que le atribuyen está el secuestro, sicariato y robo agravado.

El reciente secuestro de un empresario minero en Trujillo, donde fueron asesinados a balazos cuatro personas, fue atribuida de forma tentativa por la Policía a ‘Los Pulpos’, quienes tras la caída de algunos de sus altos mandos habrían buscado nuevas formas de financiamiento retornando a la actividad del secuestro y posterior pedido de millonarias cifras.

EN SU CONTRA PESA UNA CONDENA DE CADENA PERPETUA

Contra ‘Jhonsson Pulpo’ pesa una condena a cadena perpetua en el Perú dictada tras ser hallado culpable de delitos graves como secuestro, extorsión y homicidio.

De acuerdo a información policial, por orden de sus cabecillas, esta organización nacida en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, extorsionaba sistemáticamente a comerciantes, transportistas y empresarios. Ejecutaban secuestros extorsivos de alto impacto y sicariato. En los últimos años lograron expandirse desde el norte hacia Lima y países vecinos como Chile y Bolivia.

Una forma que tuvo de eludir a la justicia fue el fingir su fallecimiento mediante la inscripción de un acta de defunción falsa en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que le permitió permanecer prófugo y continuar dirigiendo operaciones criminales de manera clandestina. También se pudo comprobar que se habría sometido a cirugías para pasar desapercibido.

Sin embargo, la Policía le seguía los pasos y no daba por contada su muerte. El Ministerio del Interior del Perú (Mininter) incrementó la recompensa por información que conduzca a su captura hasta el medio millón de soles.

Finalmente, su padre Jhon Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’, logró abandonar el penal de Challapalca, ubicado en Tacna, donde estuvo recluido desde el 2013, tras ser condenado en el 2008 a 25 años de cárcel por el doble homicidio reportado en el 2005 en Trujillo. Esto tras aprobarse un habeas corpus a su favor, lo que generó críticas al sistema judicial peruano.

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