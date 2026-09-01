Senado convocará a cinco ministros para informar sobre sus sectores

A días de la presentación del gabinete ministerial ante la Cámara de Diputados, una comisión del Senado acordó convocar a cinco ministros de Estado para que informen sobre la situación actual de sus sectores y las principales acciones que desarrollarán durante el periodo 2026-2027.

La decisión fue adoptada por la Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital durante su primera sesión ordinaria. Los ministros convocados son Luis Dyer, de Salud; José Chang, de Educación; Alberto Beingolea, de Cultura; Mara Seminario, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Maritza Canales, de Desarrollo e Inclusión Social.

Los titulares de estas carteras deberán exponer ante la comisión el estado situacional de sus respectivos sectores, además de sus principales lineamientos de gestión y las políticas que proyectan implementar.

También deberán presentar los objetivos, metas e indicadores establecidos para el presente año. A ello se sumará la atención de los temas que sean planteados por los integrantes de la comisión, con el objetivo de conocer los principales problemas, necesidades y desafíos de cada sector.

“De acuerdo con lo aprobado se priorizará la concurrencia de los ministros”, señaló el vicepresidente de la comisión, José Chipana, de Juntos por el Perú, quien estuvo a cargo de la sesión. No obstante, no se especificó la fecha en que los ministros deberán acudir ante el grupo parlamentario.

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