Reniec: mujer que estuvo casada con desconocido por más de 30 años podrá modificar estado civil

Luego de que Latina emitiera la denuncia de Deidad Judith Benalcázar en el programa Arriba Mi Gente, el Registró Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), informó que la ciudadana está habilitada para cambiar su estado civil a soltera luego de revelar que alguien manipuló sus datos y la vinculó como casada con un sujeto hace 30 años.

Según cuenta la entidad, la acta del falso matrimonio fue inscrita en 1996, cuando el registro estaba a cargo de la Municipalidad Provincial de Huaral. En la actualidad, el Reniec se encarga tanto del registro, mientras que las municipalidades de la celebración.

Este acta fue transferida en setiembre de 2022 al archivo documentario del Reniec como parte de un proceso de estandarización que el organismo realiza desde el 2020. Este proceso comprende de la incorporación, trasferencia, digitalización al sistema nacional.

El Reniec, tras conocer el caso de Deidad Judith, ordenó una investigación de oficio dentro del marco legal sobre el acta de matrimonio observada, sin perjuicio de las acciones que pudieran involucrar a otras instancias. También el organismo reiteró que no existe restricciones sobre la identidad de la afectada y que solo existe una única identidad.

