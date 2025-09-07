La Libertad: rescatan con vida a 10 mineros atrapados en socavón de Quiruvilca

En La Libertad, diez trabajadores mineros fueron rescatados con vida tras quedar atrapados en un socavón de la mina Tres Amigos, ubicada en la zona La Victoria, Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad informó que inicialmente se creyó que eran 15 los atrapados; sin embargo, se confirmó que se trataba de 10 personas.

El rescate se concretó en horas de la madrugada de este domingo 7 de septiembre. Las autoridades señalaron que los mineros fueron liberados en buen estado de salud, aunque uno de ellos fue trasladado al centro de salud de Quiruvilca.

El exitoso rescate fue posible gracias al trabajo conjunto de los propios compañeros de los afectados, la Policía, serenos de la Municipalidad de Quiruvilca y personal de la Red Integrada de Salud de Santiago de Chuco.

Como medida preventiva, ambulancias de los establecimientos de salud de Shorey, Quiruvilca y San José de Porcón se desplazaron hasta la zona de emergencia para brindar apoyo inmediato en caso de ser requerido.

