Robo de paneles solares deja sin agua potable a 30 familias que esperaron décadas por el servicio

Un grave problema afecta a decenas de familias de la provincia de Concepción, en la región Junín, luego de que delincuentes robaran ocho paneles solares que abastecían de energía a un sistema de agua potable recientemente instalado en la zona.

Como consecuencia, alrededor de 30 familias se han quedado sin acceso al servicio básico que habían esperado durante más de 30 años.

Según denunciaron los pobladores, el proyecto fue financiado por la Municipalidad Distrital de Orcotuna, y apenas llevaba poco más de un mes en funcionamiento cuando ocurrió el robo. Los paneles solares permitían operar el sistema que abastecía de agua potable a la comunidad, mejorando significativamente la calidad de vida de los vecinos.

“Nos ha sucedido algo muy penoso. Este proyecto fue financiado por la municipalidad y aproximadamente tenía un mes y quince días de funcionamiento. Ahora ya no tenemos el servicio de agua potable”, manifestó uno de los dirigentes afectados.

CONSUMÍAN AGUA DE RIEGO

Los pobladores señalaron que antes de contar con este sistema se veían obligados a consumir agua proveniente de canales de riego o esperar varios días para almacenar el recurso en baldes. Con el robo de los equipos, la comunidad ha vuelto a enfrentar las mismas dificultades que padeció durante años.

“Es lamentable lo que ha pasado. Estamos nuevamente sin agua y tenemos que esperar varios días para conseguirla y almacenarla”, expresó.

De acuerdo con las autoridades comunales, los equipos sustraídos están valorizados en más de 30 mil soles. Por ello, hicieron un llamado al Gobierno Regional de Junín y a las autoridades competentes para que brinden apoyo e impulsen la reposición de los paneles solares, a fin de restablecer cuanto antes el servicio de agua potable para las familias afectadas.