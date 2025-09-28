SBS oficializa reglamento para retiro de hasta 4 UIT de fondos AFP

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) oficializó el Reglamento del Procedimiento Operativo para el octavo retiro de fondos AFP, que permitirá a los afiliados acceder a un monto máximo de 4 UIT.

Esta acción permitirá a los afiliados acceder hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 21 400 soles. Además, esta medida, en línea con la Ley 32445, establece las condiciones para que las AFP procesen las solicitudes.

La norma fue publicada mediante resolución en el Diario Oficial El Peruano y establece los lineamientos que deben seguir las AFP para implementar el retiro, aprobado previamente por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo.

Entre las principales disposiciones, la SBS precisa que las Administradoras de Fondos de Pensiones deben establecer y comunicar claramente los canales virtuales y presenciales para la recepción de las solicitudes de retiro y/o desistimiento por parte de los afiliados.

Asimismo, se exige que dichos canales estén disponibles y funcionen de forma adecuada durante todo el período habilitado para el trámite, garantizando así el acceso de todos los afiliados sin restricciones técnicas o logísticas.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Mayella Lloclla​ aquí: