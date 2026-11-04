Comisión Multisectorial para Recuperar la Seguridad y el Orden Público se reunirá con el Fiscal de la Nación

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabezará este jueves una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, en la que participará el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

Con la participación del Ministerio Público se busca fortalecer la articulación entre las intervenciones de las fuerzas del orden y las investigaciones fiscales, a fin de que las acciones contra las organizaciones criminales cuenten con el respaldo legal necesario y permitan avanzar en los procesos conforme a ley.

Recientemente el jefe del gabinete ministerial destacó la importancia del trabajo de la Fiscalía en los operativos del Comando Unificado, como los realizados en Pataz. Asimismo, anunció que en próximas sesiones se convocará a la titular del Poder Judicial y representantes de Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera y empresas de telefonía para incorporar capacidades técnicas que contribuyan a hacer frente a las distintas modalidades de operación de las bandas delincuenciales.

La comisión multisectorial es una instancia permanente que articula, coordina y realiza seguimiento a las medidas del Ejecutivo para fortalecer el orden interno y enfrentar la criminalidad. Entre sus funciones se encuentran promover el intercambio de información entre entidades públicas y privadas, formular propuestas y hacer cumplir los acuerdos. Además, puede convocar a otras instituciones para que aporten información y conocimiento especializado.

En la sesión participarán los ministros que integran la comisión: César Astudillo, del Interior; Rafael Belaúnde, de Defensa; Ernesto Álvarez, de Justicia y Derechos Humanos; y Carlos Espá, de Relaciones Exteriores.

Más temprano, el premier Galarreta se reunirá con el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones en materia de seguridad ciudadana y abordar otros temas prioritarios para la capital.

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