Segunda mayor planta de GLP cuenta con stock para menos de dos días

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) brindó un nuevo reporte del abastecimiento de combustibles en el país, en el marco de la situación de emergencia y racionamiento de gas natural decretada por el Ministerio de Energía y Minas.

A través de un comunicado, la entidad fiscalizadora informó que los principales terminales de combustibles ubicados en el Callao —Conchán, Callao, Pampilla, Valero y Tescom— registran diferentes inventarios que les permitiría contar con una autonomía de combustibles líquidos Diesel B5, Gasohol Regular y Premium para atender la demanda durante la crisis energética que afronta nuestro país.

Respecto al GLP, el monitoreo de Osinergmin efectuado en las plantas Pluspetrol Pisco, Solgas, Zeta Gas y Terminales del Perú (TDP) indica una autonomía estimada de Pluspetrol Pisco: 5.5 días, Solgas: 3.7 días, Zeta Gas: 1.5 días, y TDP: 2.3 días.

Medidas excepcionales

Osinergmin aprobó medidas excepcionales y transitorias para facilitar el abastecimiento de combustibles en el país, como parte de las acciones adoptadas por el Estado ante la emergencia. Entre las principales disposiciones se encuentran:

Autorizar el uso combinado de tractos y cisternas inscritos en distintas fichas del Registro de Hidrocarburos del mismo operador, a fin de optimizar la logística de transporte.

Autorizar el transporte de diésel en compartimentos habilitados para gasolinas o gasoholes, bajo condiciones técnicas que garanticen la seguridad de la operación.

Facilitar la importación de combustibles, permitiendo que unidades con placas extranjeras trasladen combustibles derivados de hidrocarburos o GLP sin requerir inscripción en el Registro de

Hidrocarburos.

El organismo estatal finalmente recordó que la situación de conflicto en el Medio Oriente afecta los precios internacionales del petróleo y sus combustibles derivados, situación que a su vez impacta en la actual problemática existente en el país.

