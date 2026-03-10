Temas
Perú

Segunda mayor planta de GLP cuenta con stock para menos de dos días

Perú
Segunda mayor planta de GLP cuenta con stock para menos de dos días
Kathy Ortega
Kathy Ortega
Compartir

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) brindó un nuevo reporte del abastecimiento de combustibles en el país, en el marco de la situación de emergencia y racionamiento de gas natural decretada por el Ministerio de Energía y Minas.

A través de un comunicado, la entidad fiscalizadora informó que los principales terminales de combustibles ubicados en el CallaoConchán, Callao, Pampilla, Valero y Tescom— registran diferentes inventarios que les permitiría contar con una autonomía de combustibles líquidos Diesel B5, Gasohol Regular y Premium para atender la demanda durante la crisis energética que afronta nuestro país.

Respecto al GLP, el monitoreo de Osinergmin efectuado en las plantas Pluspetrol Pisco, Solgas, Zeta Gas y Terminales del Perú (TDP) indica una autonomía estimada de Pluspetrol Pisco: 5.5 días, Solgas: 3.7 días, Zeta Gas: 1.5 días, y TDP: 2.3 días.

Medidas excepcionales

Osinergmin aprobó medidas excepcionales y transitorias para facilitar el abastecimiento de combustibles en el país, como parte de las acciones adoptadas por el Estado ante la emergencia. Entre las principales disposiciones se encuentran:

  • Autorizar el uso combinado de tractos y cisternas inscritos en distintas fichas del Registro de Hidrocarburos del mismo operador, a fin de optimizar la logística de transporte.
  • Autorizar el transporte de diésel en compartimentos habilitados para gasolinas o gasoholes, bajo condiciones técnicas que garanticen la seguridad de la operación.
  • Facilitar la importación de combustibles, permitiendo que unidades con placas extranjeras trasladen combustibles derivados de hidrocarburos o GLP sin requerir inscripción en el Registro de
    Hidrocarburos.

El organismo estatal finalmente recordó que la situación de conflicto en el Medio Oriente afecta los precios internacionales del petróleo y sus combustibles derivados, situación que a su vez impacta en la actual problemática existente en el país.

