Semana Santa: MTC habilita rutas alternas a la Carretera Central, ¿cuáles son?

¿Vas a viajar en Semana Santa? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), ante la previsión de un alto tráfico vehicular por las diferentes actividades que se realizarán desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, se ha trazado rutas alternas a la Carretera Central.

Esta decisión se da con el fin de buscar la permanencia de la conexión sin congestión vehicular entre la costa y la sierra central, zonas geográficas que reciben mayor n´mero de visitantes por esta semana religiosa.

Nuevas rutas por Semana Santa: ¿cuáles son?

El MTC recuerda a los usuarios que estas son las nuevas rutas que se pueden optar para viajar:

Ruta 1: Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo (para vehículos livianos y pesados, hasta tres ejes)

Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo (para vehículos livianos y pesados, hasta tres ejes) Ruta 2: Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco (solo vehículos livianos)

Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco (solo vehículos livianos) Ruta 3: Lima – Canta -Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco (solo vehículos livianos)

Lima – Canta -Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco (solo vehículos livianos) Ruta 4: Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo (para vehículos livianos y pesados hasta 3 ejes, excepto buses de dos pisos)

Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo (para vehículos livianos y pesados hasta 3 ejes, excepto buses de dos pisos) Rutas 5: Pisco – Pámpano – Rumichaca – Plazapata – Huancavelica – Izcuchaca – Huancayo (para vehículos livianos y pesados hasta 2 ejes)

Advertencia: se restringirá paso para camiones

Así es, el MTC ha indicado que los vehículos de carga pesada no podrán pasar por la Carretera Central por un tiempo limitado, esto con el fin de aliviar la congestión del tráfico durante la Semana Santa.

Esta medida, oficializada en la Resolución Ministerio N.° 008-2026-MTC/18, señala que unidades con más de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular no podrán pasar por el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (jurisdicción de Ñaña) y el kilómetro 145 (poblado de Pucará).

Esta restricción esta delimitada en dos horarios distintos:

Inicia desde las 8.00 p. m. del 1 hasta las 8.00 a. m. del 2 de abril.

Inicia desde el domingo 5 de abril a partir de las 10.00 a. m. y termina a las 8.00 p. m.

Esta restricción no alcanza a los vehículos de emergencia, como unidades policiales, ambulancias, compañías de bomberos, grúas, tampoco a los transportes destinados a la ayuda humanitari o labores de liberación e intervención de váis.

Recuerda que en todo momentos puedes visualizar el Visor de Emergencias Viales del MTC dando clic AQUÍ o accediendo por cualquier buscador de internet.

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