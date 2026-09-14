Senamhi advierte que Lima podría superar los 30 grados durante el verano de 2027

Lima Metropolitana atraviesa un invierno con temperaturas por encima de lo habitual y esta tendencia podría prolongarse durante los próximos meses. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el verano de 2027 podría registrar temperaturas superiores a los 30 °C en la franja costera, incluida la capital.

Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, explicó que actualmente se presentan condiciones extremadamente cálidas en toda la costa peruana, con registros que incluso alcanzaron los 37 °C en la costa norte.

En Lima, las temperaturas también se encuentran por encima de los valores habituales para esta época. En zonas alejadas del litoral, se han registrado entre 27 °C y 28 °C durante los días de mayor temperatura. “Los excesos de calor están en el orden de hasta más de seis grados Celsius de lo que debiera estar para la temporada”, señaló Escajadillo.

LIMA ESTE PODRÍA REGISTRAR LAS TEMPERATURAS MÁS ALTAS

Las zonas de Lima que presentan mayores rangos térmicos son las que pueden experimentar los valores más altos durante los días despejados. Entre ellas se encuentran Lima Este, con distritos como Santa Anita y La Molina.

De acuerdo con el especialista, la combinación de cielos despejados y un mar con temperaturas cálidas puede favorecer que estos sectores alcancen nuevamente valores de 27 °C a 28 °C durante las próximas semanas.

La situación no se limitaría al invierno. Escajadillo indicó que las condiciones cálidas continuarán durante la primavera y que, de cara al verano de 2027, existe una alta probabilidad de superar los 30 °C en la costa. Además, no se descarta que continúen registrándose récords de temperatura en la franja costera.

LOS EFECTOS DEL NIÑO COSTERO

El especialista explicó que las actuales condiciones están relacionadas con el desarrollo de un Niño Costero de magnitud extrema, fenómeno que puede generar impactos en distintos sectores. Sus efectos ya se observan en actividades como la pesca y la agricultura, mientras que en el ámbito de la salud las autoridades vienen alertando sobre el incremento de enfermedades como el dengue.

Así, mientras Lima mantiene temperaturas propias de una temporada más cálida, el comportamiento climático de los próximos meses será determinante para establecer hasta qué punto el verano de 2027 podría superar los registros habituales de la capital.

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