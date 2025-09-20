Senamhi emite alerta naranja por altas temperaturas en 20 regiones del Perú

Con la primavera a la vuelta de la esquina, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una alerta naranja por el incremento de las temperaturas en Lima y en otras 19 regiones del país.

A través de un comunicado, la institución informó que hasta el domingo 21 de septiembre se registrará un notorio aumento del calor diurno, con niveles de moderada a fuerte intensidad, en distintas provincias de la sierra.

La advertencia incluye a los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

El organismo meteorológico precisó además que el fenómeno estará acompañado de un alza considerable de la radiación ultravioleta (UV) y de ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, sobre todo en horas de la tarde.

De acuerdo con los pronósticos, el domingo 21 de septiembre será la jornada más calurosa: se prevén máximas de 21 °C a 34 °C en la sierra norte; entre 19 °C y 29 °C en la sierra central; y de 20 °C a 32 °C en la sierra sur.

INICIO DE LA PRIMAVERA 2025

Concluido el periodo de bajas temperaturas, el hemisferio sur —incluido el Perú— se prepara para recibir la primavera, la tercera estación del año.

De acuerdo con lo informado por el Senamhi, la nueva estación arrancará el lunes 22 de septiembre a la 1:19 p.m. y finalizará el 21 de diciembre a las 10:03 a.m., momento en que se dará paso al verano, la temporada más calurosa del calendario.

La primavera se caracteriza por jornadas templadas y variables, que funcionan como antesala del intenso calor veraniego.

