¿Cuándo inicia la primavera en Perú? Senamhi confirma fecha y hora exacta

El Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la primavera 2025 en el país comenzará el 22 de setiembre a las 13:00 horas. La llegada de esta estación, una de las más esperadas del año, se asocia con festividades, días más soleados y el tradicional intercambio de flores amarillas.

Tras varios meses de frío intenso, el hemisferio sur se prepara para recibir la tercera estación del año. Según el Senamhi, la primavera se extenderá hasta el 21 de diciembre, a las 10:00 a. m., momento en que iniciará el verano, la temporada más cálida.

¿BRILLO SOLAR ANUNCIA EL CAMBIO DE ESTACIÓN?

Gran parte de la costa peruana viene registrando varios días consecutivos de brillo solar y un ligero aumento de las temperaturas. Estas condiciones se deben al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos del norte, lo que reduce la nubosidad, especialmente al mediodía y durante las tardes.

Sin embargo, según el pronóstico, la transición estacional aún mantiene características invernales en gran parte del país. Se prevé que este panorama cambie recién el 22 de setiembre, con el inicio oficial de la primavera.

Un dato importante es que el equinoccio de setiembre, que marca el ingreso de la primavera en el hemisferio sur, ocurre cuando el sol se ubica perpendicular al ecuador terrestre, lo que genera que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.