Siete días de detención para extranjeros que ingresaron a isla Chinería

En Loreto, el Poder Judicial dispuso siete días de detención en flagrancia contra los ciudadanos colombianos Carlos Fernando Sánchez Ortegón y John Wilington Amia López, investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional.

La medida, vigente desde el 12 hasta el 19 de agosto, busca garantizar la presencia de los investigados mientras se realizan diligencias como la revisión de celulares y el análisis de material incautado. El titular del Juzgado de Paz Letrado de Ramón Castilla sostuvo que su permanencia en el país es clave para esclarecer los hechos.

El abogado de los detenidos, Carlos Araujo, rechazó la medida y sostuvo que “no existe obstaculización” por parte de sus defendidos, quienes —aseguró— han colaborado plenamente con las autoridades. “Se ha probado con documentación su inocencia, pero la decisión fue contraria a lo que esperábamos”, declaró.

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla mantiene abierta la investigación preliminar contra los dos ciudadanos extranjeros y otros posibles implicados, bajo la modalidad de actos dirigidos a someter a la República a dominación extranjera. El caso ha generado preocupación por la seguridad fronteriza en la Amazonía peruana.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7