Junín: se registraron nos nuevos sismos en Chupaca durante la mañana

Chupaca no deja de temblar. El sismo de magnitud 5.1 que sacudió la región de Junín la noche del sábado 18 de julio es el de mayor intensidad registrado hasta ahora, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que informó que el suelo continúa temblando. En las últimas horas se han registrado nuevos movimientos telúricos, cada uno de menor intensidad que el sismo principal.

Según el reporte del IGP, los últimos sismos registrados son de magnitud 3.7 y 3.4. Estas se produjeron entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana de este lunes 20. Si bien las capas tectónicas siguen inestables, se observa una tendencia a la calma.

Así lo señaló el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, quien declaró —durante los trabajos de rescate del domingo 19— que en las 12 horas posteriores al primer sismo de magnitud 5.1 se registraron más de 10 réplicas en Chupaca.

El sismo se registró a 7 kilómetros al sur de Chupaca, afectando principalmente el anexo de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo. El epicentro se ubicó a 24 kilómetros de profundidad, factor que, según Tavera, contribuyó a que el movimiento se sintiera con mayor fuerza pese a estar catalogado como de intensidad leve a moderada.

SISMO DEJA DAÑOS CONSIDERABLES EN CHUPACA

Tras el sismo, los residentes de la zona más afectada tuvieron que pasar la noche buscando refugio en una losa deportiva, luego de verse obligados a abandonar sus hogares por el riesgo de colapso de las estructuras.

En el lugar se aprecia gran parte de la infraestructura del pueblo dañada. De acuerdo con especialistas, la mayoría de viviendas de la zona estaba edificada con materiales precarios, como adobe y quincha, sin seguir estándares antisísmicos, lo que amplificó el poder destructivo del sismo.

Las cifras oficiales que maneja el Gobierno indican que el sismo de magnitud 5.1 en Chupaca dejó seis personas fallecidas y decenas de heridos, además de cientos de damnificados, quienes vienen recibiendo apoyo en alimentos, abrigos y carpas de parte de personas solidarias de otras regiones.

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