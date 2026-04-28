Sobreviviente de operativo en el VRAEM denuncia que militares le obligaron a decir que transportaban droga
Salieron a la luz nuevas revelaciones sobre el operativo militar en Colcabamba (Huancavelica) que dejó cinco muertos. El único sobreviviente, aseguró que su primer testimonio donde afirma haber trasladado de droga junto a las víctimas, fue realizado bajo presunta coacción de los miembros del Ejército que participaron en la intervención.
Ricardo Acuña Quispe contó ante un medio local que una vez que terminó el operativo, los militares lo obligaron a mentir sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico para justificar el ataque armado que dejó cinco víctimas mortales en esta zona del VRAEM.
“En ese momento fui amenazado y obligado a decir esas cosas, porque no han encontrado nada en el carro, porque nosotros no hemos transportado droga. Por ese motivo, los militares me han amenazado con un arma diciendo: ‘te voy a disparar, te voy a meter bala’. Nosotros somos inocentes. Fui forzado (a firmar el acta) porque me estaban amenazando con sus armas, yo pensaba que me iban a matar en ese momento, porque estaba asustado por todos los hechos”, señaló el joven.
Mientras tanto, Antonhy Crespo, abogado de las víctimas, respaldó la versión de su patrocinado y señaló que se trata de jóvenes que regresaban de un campeonato deportivo. Además, dijo que los integrantes del Ejército lo obligaron a firmar un acta en la que admitía sus vínculos con el narcotráfico.