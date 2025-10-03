Inestabilidad en la Sunat: últimas gestiones no superan los seis meses

A pesar de que la continuidad en la gestión pública es uno de los pilares del sistema democrático, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se ha caracterizado en los últimos años por tener jefes que permanecen menos de seis meses en el cargo. Una serie de renuncias ha afectado la estabilidad de la principal entidad tributaria del país.

La juramentación de Edward Tovar Mendoza como nuevo jefe de la Sunat abre la posibilidad de romper con esta tendencia de inestabilidad. Sin embargo, una pregunta que se hace la ciudadanía ante la llegada de un nuevo funcionario es qué ocurrió en la institución durante los dos últimos años.

GESTIONES DE SUNAT NO LLEGAN AL MEDIO AÑO

Las renuncias han golpeado la estabilidad de la Sunat desde inicios de 2024. El último periodo de relativa continuidad fue el de Luis Enrique Vera Castillo, quien asumió en marzo de 2020 y se mantuvo hasta marzo de 2024. Durante su gestión pasaron los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Conviene recordar que los dos primeros mandatarios no fueron elegidos por voto popular y tuvieron periodos breves en Palacio de Gobierno. El caso de Castillo Terrones fue distinto: dejó el cargo tras año y medio, después de su fallido intento de golpe de Estado.

Tras la salida de Vera se inició el ciclo de inestabilidad. En marzo de 2024 asumió Gerardo López Gonzáles, quien duró siete meses. En octubre de ese mismo año lo sucedió Víctor Mejía Ninacondor, con una gestión de cinco meses. En marzo de 2025 fue designada Marilú Llerena Aybar, que permaneció medio año. Tras su renuncia, en octubre de este año el cargo recayó en Edward Tovar Mendoza.

La designación de un jefe de la Sunat idóneo, capaz de garantizar la estabilidad que la entidad requiere, es responsabilidad de la Presidencia de la República. La decisión se toma en acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. El escenario ideal sería que los titulares de la Sunat permanezcan en sus cargos durante los cinco años para los que fueron designados.