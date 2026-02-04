Tacna acata paro para exigir cierre del penal de Challapalca

Los habitantes de la ciudad de Tacna acatan este miércoles 4 de febrero una paralización de 24 horas en contra de más traslados de reos de alta peligrosidad hacia el penal de Challapalca.

Desde muy temprano no hay servicios de transporte urbano en la ciudad y los centros comerciales amanecieron cerrados y con pancartas pegadas pidiendo el cierre del centro penitenciario que alberga a los delincuentes más peligrosos del país.

Grupos de comerciantes de mercados realizan bloqueos en diferentes calles y avenidas y se espera que en las próximas horas se realice una movilización hacia el centro de la ciudad de Tacna. La policía se encuentra resguardando los puntos de concentración.

