Talara: investigan presunta agresión sexual contra escolar y posible negligencia del director

Una madre de familia denunció que su hija habría sido víctima de una presunta agresión sexual dentro de un colegio estatal de Talara, en la región Piura. Según su testimonio recogido por Punto Final, los hechos habrían ocurrido el 6 de octubre, durante el recreo del turno tarde, en un aula de secundaria. La denuncia señala a cinco estudiantes, cuyas familias niegan cualquier participación en los hechos. El Ministerio Público investiga el caso.

La menor también habría sido objeto de hostigamiento escolar y recibió amenazas para que no contara lo sucedido por parte de sus compañeros. La mujer afirmó que, tras conocer la denuncia, intentó comunicarse con el director de la institución educativa y acudió al día siguiente para solicitar ayuda.

La respuesta del colegio y la investigación de la UGEL

De acuerdo con el testimonio de la madre, el director le indicó que registrara su queja mediante un documento antes de que se iniciaran las acciones correspondientes. Ante lo que consideró una respuesta insuficiente, acudió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara, cuyos representantes la acompañaron al colegio y posteriormente a la comisaría para formalizar la denuncia.

El director, Víctor Atarama, no aceptó declarar. Sin embargo, en su testimonio ante los investigadores sostuvo que la institución había atendido la queja y derivado a la madre a la comisaría junto con la UGEL. También afirmó que la ausencia de una docente había sido un hecho circunstancial y que personal de limpieza se encontraba monitoreando a los estudiantes.

La UGEL maneja otra versión sobre la atención inicial. Jorge Calero, asesor legal de la entidad, señaló que el protocolo establece que la denuncia debe recibirse y que la madre debe ser orientada de inmediato, sin exigirle previamente un informe. Por ello, la institución inició una investigación administrativa para determinar si hubo negligencia por parte del director. La directora de la UGEL, Rosario Zapata, indicó que se están recabando evidencias para establecer las responsabilidades que correspondan.

Un antecedente denunciado y medidas de protección

El expediente incluye un examen de Medicina Legal realizado el día en que la madre presentó la denuncia. Según la información recogida el equipo de Punto Final, el resultado fue negativo para una agresión reciente, aunque consignó signos compatibles con una agresión sexual antigua. Este resultado, por sí solo, no permite establecer quién habría sido el responsable ni determinar las circunstancias de los hechos anteriores.

La madre también relató que su hija le había contado meses después de ocurrido otro presunto episodio de violencia sexual, que atribuye a un profesor de arte. Según su testimonio, posteriormente buscó información sobre el docente y acudió a la UGEL. El director, por su parte, declaró ante los investigadores que la madre le habría dicho que retiraría la denuncia porque los hechos no habían ocurrido en el colegio. Ella rechazó esa versión y aseguró que no conversó con él.

La Fiscalía de Familia de Talara investiga la denuncia actual. En paralelo, Edith Pardo, abogada del Ministerio de la Mujer, informó que se solicitaron medidas de protección ante un juez de familia para evitar que la menor vuelva a estar expuesta a posibles agresiones. La niña recibe atención psicológica del Centro Emergencia Mujer y Familia y tendrá clases a domicilio para continuar sus estudios. La familia también cuenta con garantías personales otorgadas por la prefectura regional de Piura.

Mientras continúan las diligencias, los estudiantes señalados permanecen asistiendo a clases y sus familias niegan su participación en los hechos denunciados.

MIRA LA EDICIÓN DE PUNTO FINAL DEL 18 DE OCTUBRE DE 2026