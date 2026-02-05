Teniente del Ejército es detenido por presuntos tocamientos indebidos a soldados

Una grave denuncia sacude a las Fuerzas Armadas. El teniente del Ejército Peruano, Alfonso García Paredes, fue detenido al interior de las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizado (BIM) Zepita N.° 7, en Cajamarca, esto tras ser denunciado por presuntos tocamientos indebidos en agravio de tres soldados que cumplen el servicio militar.

La intervención policial se produjo luego de que los propios militares afectados presentaran la denuncia correspondiente. El oficial fue trasladado a la comisaría de Baños del Inca donde se vienen realizando las diligencias de Ley para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad penal.

Familiares de las víctimas llegaron hasta la sede policial para exigir justicia e intentaron linchar al acusado durante su traslado. Por su parte, organismos de derechos humanos exigen una investigación transparente, sanciones ejemplares de comprobarse los hechos y medidas urgentes para evitar que situaciones similares se repitan.

