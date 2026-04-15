Terror en Chimbote: sicarios asesinan a dos animadores en discoteca y dejan herida a una policía

Una noche de diversión acabó en tragedia en la discoteca el ‘Búnker de los Jotitas’ ubicado en el asentamiento humano Santo Domingo en Chimbote. Sicarios ingresaron al local nocturno disparando contra los asistentes y terminaron asesinando a dos animadores. También dejaron heridas a otras tres personas, entre ellas una policía.

Antonio Campos Márquez de 29 años de edad y Walter Minchola Argomedo de 62 perdieron la vida tras ser alcanzados por las balas. Entre las personas heridas se encuenta la suboficial Alejandra Ortiz Bocanegra, quien disfrutaba de la fiesta junto a sus amigos.

Lejos de sorprenderse, los vecinos dijeron estar cansados de esta situación al señalar que los escándalos y peleas en este establecimiento son frecuentes. Es por ello que piden a las autoridades su clausura definitiva.

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