Topógrafos colombianos detenidos en Isla Chinería: libres, pero expulsados del Perú

El Poder Judicial tomó una decisión definitiva sobre los topógrafos colombianos detenidos en el puerto de Santa Rosa, ubicado en la Isla Chinería, en la zona de frontera entre Perú y Colombia.

De acuerdo a lo mencionado por el juez que evaluó el caso, los acusados fueron condenados a 17 meses (1 año y 5 meses) de pena privativa de la libertad suspendida, es decir, recobran su libertad. Asimismo, tendrán que pagar 4,500 soles de reparación civil y se dispuso su expulsión del país por cinco años.

Cabe apuntar que esta pena fue acordada previamente por la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de los detenidos, a fin de llegar a una terminación anticipada del caso.

Se debe recordar que los dos topógrafos colombianos fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el puerto de Santa Rosa mientras realizaban, según su abogado, mediciones para un proyecto de ampliación portuaria en Leticia, Colombia.

El abogado de los detenidos también reconoció que los topógrafos no contaban con autorización para realizar labores en territorio peruano, aunque consideró que se trataba de una falta administrativa, no de un delito.

