Gracias presidenciales negó indulto a Pedro Castillo en gobierno de Balcázar

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), informó que la Comisión de Gracias Presidenciales recibió un pedido de indulto humanitario a favor de Pedro Castillo, pero que este fue declarado inadmisible el 30 de abril durante una sesión ordinaria.

“El MINJUSDH reafirma que, hasta la fecha, no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales respecto del señor José Pedro Castillo Terrones”, enfatiza el comunicado del ministerio.

Una de las promesas del presidente José María Balcázar antes de ser elegido mandatario de transición fue la liberación de Pedro Castillo, actualmente investigado por el intento de golpe de Estado efectuado en diciembre de 2022.

Según detalla el organismo de justicia, el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales (que actualmente tuvo cambios en sus miembros), “toda solicitud de gracias presidenciales debe reunir la documentación necesaria para su admisibilidad y así iniciar su trámite correspondiente”. Además, debe haber votación unánime a favor entre los miembros de dicha comisión.

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