Tos ferina: Gobierno decreta estado de emergencia sanitaria en provincia de Loreto

La provincia de Loreto, perteneciente a la Amazonía peruana, fue declarada en emergencia sanitaria por 90 días calendario debido al alto riesgo existente de tos ferina y otras enfermedades respiratorias que afectan, principalmente, a menores de 11 años.

El Ministerio de Salud incluyó la medida en el decreto supremo 007-2026-SA, publicada en el Diario Oficial El Peruano y se extenderá por 90 días calendario, tiempo en el que la Dirección Regional de Salud desarrollará acciones inmediatas.

Esta declaratoria fue solicitada por el Gobierno Regional de Loreto ante el fallecimiento de más de 50 niños de comunidades amazónicas por esta enfermedad, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En el documento presentado, se indica que “a pesar de los esfuerzos desplegados por la Red de Salud Loreto Nauta, incluyendo brigadas integrales de atención, intensificación de vacunación y búsqueda activa comunitaria, la respuesta ha sido insuficiente”.

Además, menciona que se ha identificado “alto riesgo de tos ferina en el distrito de Urarinas, con 531 niños susceptibles a enfermar”. La Dirección Regional de Salud de Loreto deberá llevar a cabo las acciones inmediatas conforme a lo establecido en el Plan de Acción, y de “contratación de bienes y servicios” que garanticen el servicio público de salud.

¿QUÉ ES LA TOS FERINA?

Según la Organización Panamericana de Salud, esta enfermedad también es conocida como “tos convulsiva”, es contagiosa y afecta el tracto respiratorio. Está causada por una bacteria que se localiza en la boca, nariz y garganta del infectado.

Precisa que los síntomas, en un inicio, son los de un resfriado común, sin embargo, a las semanas la tos se vuelve intensa, con sonidos agudos. Los ataques de tos son acompañados de expulsión de mucosidad espesa y seguida de vómitos.

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