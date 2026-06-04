Tragedia en Sullana: sicarios asesinan a tres adultos y un menor dentro de vivienda

Durante la noche del cuatro de junio, un grupo de sicarios irrumpió en una vivienda ubicada en el asentamiento humano Santa Teresita, en Sullana, y asesinaron a cuatro personas en su interior. Según reportan medios locales, el atentado también dejó un sobreviviente.

Entre los cuatro miembros de la familia asesinada, se incluye un menor de edad. Pese al mortal asalto, una quinta persona se encuentra hospitalizada, según reportes preliminares.

La emboscada por parte de los sicarios habría ocurrido antes de las 10.00 p. m. de la noche, en el pasaje Unión, frente a la calle La Brea y pasaje Atahualpa.

Tras el cese de los disparos, los vecinos de la zona salieron a atender a cualquier posible sobrevimiente. Minutos después, unidades y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) cercaron la zona para el levantamiento de los cuerpos junto con Fiscalía.

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