Estas bancadas renunciarán a gastos de instalación del nuevo Congreso bicameral

Algunas de las seis bancadas que conformarán el nuevo Congreso bicameral han anunciado que determinados integrantes renunciarán al dinero que se entrega por concepto de gastos de instalación al inicio del periodo parlamentario 2026-2031.

Entre los grupos que han comunicado esta decisión se encuentra el Partido del Buen Gobierno, cuyos congresistas electos residentes en Lima y Callao no cobrarán este beneficio. Asimismo, el diputado electo por Renovación Popular, Javier Cipriani, informó que tampoco recibirá dicho monto. A ello se suman anuncios realizados por integrantes de Fuerza Popular, según comunicados difundidos por esa organización política.

El Partido del Buen Gobierno precisó que la medida alcanzará tanto a diputados como a senadores elegidos que vivan en Lima Metropolitana y el Callao. Jorge Nieto, excandidato presidencial y líder de la agrupación, explicó la decisión durante una entrevista en Punto Final.

Según señaló, el bono de instalación tiene como finalidad cubrir gastos de vivienda y traslado de los parlamentarios que deben desplazarse desde otras regiones para ejercer sus funciones en la capital. Por ello, consideró que el beneficio carece de justificación para quienes ya residen en Lima o Callao.

Nieto indicó que los congresistas electos de su partido devolverán el monto una vez que este sea depositado en sus cuentas. No obstante, reconoció que todavía no se ha definido con claridad el procedimiento mediante el cual se realizará dicha devolución.

Por su parte, Javier Cipriani anunció a través de sus redes sociales que renunciará al dinero asignado por el Congreso para gastos de instalación. El legislador electo por Renovación Popular afirmó que la decisión está alineada con los principios que prometió mantener durante su desempeño parlamentario.

“En consecuencia con mis principios de acción política, quiero hacer de público conocimiento que no recibiré el dinero que otorga el Congreso de la República para realizar ‘gastos de instalación’”, escribió.

FUERZA POPULAR SE SUMA A RENUNCIA DEL BONO

A través de comunicados difundidos por sus futuras bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados, Fuerza Popular informó que, en una sesión conjunta realizada el 10 de julio de 2026, sus senadores y diputados electos acordaron que los parlamentarios que vivan en Lima y los congresistas reelectos no percibirán la asignación por gastos de instalación.

Según la agrupación, el beneficio está destinado únicamente a cubrir los gastos de quienes deben trasladarse e instalarse por primera vez para ejercer la función parlamentaria. En ambos comunicados, Fuerza Popular señaló que la decisión reafirma su compromiso con la austeridad, el uso responsable de los recursos públicos y el respeto por el dinero de los peruanos.

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