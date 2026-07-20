Martín Ojeda tras ataques a buses interprovinciales: “Nos vamos a paro de seguir así, primero está la vida”

Dos buses interprovinciales fueron atacados a balazos durante la mañana del último domingo 19. Se trata de las unidades de las empresas Cruz del Norte y Cruz del Sur, las cuales fueron objetivos de presuntos extorsionadores que se desplazaban en motocicletas. Ellos dispararon directamente contra la cabina de conductores, dejando a dos choferes heridos.

Frente a este complejo panorama de inseguridad en la que trabajan los transportistas interprovinciales, el gremio viene analizando un posible paro. Antes de ello buscarán reunirse con las autoridades, tanto vigentes como las que asumirán desde el 28 de julio.

Al respecto, el representante de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, señaló que la amenaza ya no alcanza solo al servicio urbano, también ha puesto la mira en el transporte interprovincial ante la débil respuesta del Estado frente al incremento de los ataques extorsivos.

“Vamos a hacer la advertencia: nos vamos a un paro de seguir con esta situación. No, lamentablemente, primero es la vida de los usuarios, primero es la vida de los conductores. Y hemos coordinado con el general Castillo, felicitamos por la captura, pero estos son gatilleros. Lo que nosotros queremos es la desactivación de las bandas”, comentó a Latina Noticias tras la presentación de unos detenidos por parte de la Policía.

En este sentido, Martín Ojeda indica que en las últimas dos semanas la Panamericana Norte se ha convertido en “tierra de nadie”, donde “disparan a matar”. De acuerdo a su reporte, al menos tres empresas del rubro recibieron amenazas por mensajes o de manera presencial. De no acceder al pago, se atentaría contra sus unidades.

DOS BUSES ATACADOS POR EXTORSIONADORES

El primer atentado se registró en Puente Piedra, a la altura del puente Los Sauces. Producto del impacto, el conductor sufrió heridas en el rostro debido a las esquirlas de vidrio desprendidas tras los disparos. No se reportaron pasajeros heridos, quienes tenían como destino la ciudad de Trujillo.

Tras el incidente, los viajeros fueron trasladados a otro bus para continuar su recorrido. Desde la empresa Cruz del Norte señalaron que se trata del primer atentado que enfrentan y aseguraron que hasta ese entonces no habían recibido amenazas ni mensajes extorsivos.

Finalmente, de manera casi simultánea, otro ataque armado ocurrió contra un bus de la empresa Cruz del Sur en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Cementerio. Producto de los disparos las esquirlas de vidrio causaron heridas en uno de los brazos del chofer de Cruz del Sur. Los pasajeros con destino a Huaraz resultaron ilesos y pudieron continuar su trayecto en otra unidad.

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