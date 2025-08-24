Tripulante de la Marina de Guerra muere tras caer al mar en Lambayeque

Este domingo 24 de agosto, la Marina de Guerra del Perú informó la muerte del Técnico Segundo Maniobrista Roberto Carlos Tello Bances, quien perdió la vida mientras cumplía funciones en el litoral de Lambayeque.

De acuerdo con el comunicado oficial, el tripulante se encontraba asegurando embarcaciones cuando cayó al mar debido al oleaje anómalo que afecta gran parte de la costa peruana.

Poco después, su cuerpo fue hallado sin vida aproximadamente a un kilómetro del lugar donde se encontraban las patrulleras de Costa Catarino y Malabrigo, asignadas a la Capitanía de Puerto de Pimentel.

Ambas naves estaban fondeadas a la altura del distrito de San José, provincia de Lambayeque, producto del fuerte oleaje. Ante ello, la Marina lamentó la pérdida, expresando su solidaridad con la familia del suboficial y sus compañeros de armas.

