Trujillo: 25 familias son afectadas por atentado con explosivos | VIDEO

Un grupo de delincuentes prendieron las mechas de varios explosivos y lo detonaron en la cuadra 12 de la avenida Santa, en la ciudad de Trujillo, en la madrugada del lunes 9 de febrero. El funesto atentado fue dirigido contra el local “La Hacienda del Lobo“, pero afectó a 25 viviendas por el radio de impacto. Las familias denunciaron daños materiales.

Personal del Ejército y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), cercaron la zona del hecho e iniciaron con las diligencias del caso luego de que un vecino haya avisado de la explosión.

“Yo estaba en mi segundo piso, descansando, hasta que el sonido de la explosión nos sacudió a todos (…). Es la primera vez, este sector es tranquilo, no ha habido antes un tema así”, relata uno de los ciudadanos afectados que vive en un cuarto alquilado.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en que los hampones dejan el explosivo y fugan en una moto lineal. Actualmente la PNP o la Fiscalía han emitido comunicado, pero se recogieron las pruebas para iniciar con las investigaciones.

VIDEO RECOMENDADO