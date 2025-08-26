Tumbes: detienen bus con 37 extranjeros que ingresaron ilegalmente al Perú

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Tumbes permitió la intervención de un bus de la empresa TCR, placa B4K-950, que transportaba a 39 pasajeros, de los cuales 37 eran ciudadanos venezolanos y colombianos que ingresaron al país de manera irregular.

El coronel PNP Julio Huillca, jefe de la División de Orden y Seguridad (Divopus), informó que el vehículo fue detenido en la madrugada cuando circulaba hacia el sur por la jurisdicción del distrito de La Cruz.

Durante la intervención, se comprobó además que el conductor, identificado como Glener Andrés Hernández Hernández (31), presentó un documento de identidad que correspondía a otra persona, incurriendo en un presunto delito contra la fe pública.

MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR

Los extranjeros fueron trasladados a las instalaciones de la USEG PNP en Tumbes para continuar con las diligencias de ley. Según la normativa vigente, un grupo de ellos será expulsado del país, mientras que las personas consideradas vulnerables permanecerán bajo custodia de las autoridades.

