Departamento de Estado de EE. UU. anuncia nuevo requisito para obtener la visa

Desde el 2 de septiembre, Estado de Estados Unidos modificará el proceso de solicitud de visas para menores de 14 años y mayores de 79.

A partir de esa fecha, ambos grupos deberán asistir de forma obligatoria a una entrevista presencial en la Embajada de EE. UU. en Lima para completar el trámite.

Según la entidad, la medida busca reforzar la verificación y unificar los criterios de evaluación. Con este cambio, ya no estará disponible la exoneración que permitía gestionar la visa de manera remota o simplificada.

La disposición elimina el beneficio que permitía obtener o renovar el documento sin presentarse ante un funcionario consular.

Las autoridades advierten que la nueva regla podría aumentar la demanda de citas y los tiempos de espera. Por ello, recomiendan iniciar el trámite con la mayor anticipación posible.

¿QUIÉNES ESTÁN EXCEPTUADOS?



No todos los solicitantes estarán sujetos a la nueva disposición que entra en vigor el 2 de septiembre. La Embajada de Estados Unidos informó que quedarán excluidos quienes tramiten visas diplomáticas o suboficiales, así como quienes renueven una visa de turista vigente.

En estos casos se mantendrá el procedimiento simplificado, sin necesidad de entrevista presencial, tal como ocurre en la normativa actual.

Los solicitantes que se acojan a estas excepciones deberán acreditar su condición y cumplir todos los requisitos establecidos para el tipo de visa que gestionen, según precisó la sede diplomática.

INCREMENTO EN LA DEMANDA DE CITAS

La reciente actualización en el proceso de solicitud de visas obligará a más personas a presentarse de forma presencial en la sede diplomática.

Este cambio podría generar un incremento en la demanda de citas y mayores tiempos de espera. Por ello, las autoridades recomiendan iniciar el trámite con la mayor anticipación posible.

La Embajada de Estados Unidos advirtió que los nuevos lineamientos se aplicarán estrictamente y que no se otorgarán excepciones distintas a las previstas en la normativa oficial.

