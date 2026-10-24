Visita del papa León XIV: conoce las 8 regiones que tendrán días no laborables

Estas son las 8 regiones en las que aplicarán los días no laborables por la visita del papa León XIV, una disposición aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ante el histórico arribo del pontífice al país.

La norma fija un esquema de descansos diferenciados que abarca a Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali. No obstante, las autoridades aclararon que la medida no constituye feriados nacionales, por lo que la interrupción de la jornada laboral estará sujeta a la posterior devolución de las horas dejadas de trabajar.

En la capital y el primer puerto (Lima Metropolitano y la Provincia Constitucional del Callao), el decreto establece jornadas parciales el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche, permitiendo la salida anticipada de los trabajadores. En tanto, el lunes 16 de noviembre la suspensión de actividades abarcará el día completo.

Para la zona norte —comprendida por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura— el descanso regirá a jornada completa durante el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, aplicando tanto al sector público como al privado.

A diferencia del resto del país, las regiones de Cusco y Ucayali contarán con un tratamiento especial dirigido únicamente al sector privado, donde se declaró como día no laborable el domingo 15 de noviembre. En ambos destinos, la medida no abarcará al sector público y requerirá de una coordinación previa entre la empresa y el trabajador para definir si se acogen al descanso y de qué manera se programará la posterior recuperación de las horas.

El mecanismo de compensación variará según el régimen de cada entidad o empresa. En el sector público, el personal deberá devolver el tiempo no laborado dentro de los 10 días posteriores a la jornada de descanso, o en la fecha que determine el titular de la institución. En el ámbito privado, la forma de recuperación se fijará por acuerdo mutuo entre empleador y trabajador; de no alcanzarse un consenso, la decisión final recaerá en la jefatura de la empresa.

Con este ordenamiento por regiones, el Ejecutivo busca garantizar la seguridad, el orden del tránsito y la movilidad masiva de los fieles que participarán en las liturgias y eventos oficiales del papa León XIV. Aunque diversos sectores esperaban la declaratoria de feriados calificados, la fórmula de días no laborables adoptada por el MTPE busca equilibrar la devoción popular con el dinamismo de la actividad económica nacional.

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