“Voces pequeñas, caminos seguros”: Touring Perú impulsa la educación vial desde las aulas y los gobiernos

Entre el 2021 y 2026, alrededor de 97 menores fallecieron en accidentes de tránsito mientras viajaban dentro de un vehículo; al otro lado de la problemática en tema ambiental, se ha observado que alrededor del 60% de la contaminación del aire corresponde a la polución generada por el transporte público que ya se encuentra deteriorado.

Con base en estos panoramas, el Touring y Automóvil Club del Perú, reafirmó su compromiso con la educación vial y creó la iniciativa “Voces pequeñas, caminos seguros”, una propuesta que busca convertirse en una política de Estado orientada a proteger la vida de los niños y jóvenes que serán el futuro del país.

El plan empresarial contempla la elaboración y difusión de una guía práctica dirigida a autoridades nacionales, regionales y locales, con el fin de impulsar cambios estructurales en la educación sobre seguridad vial, implementando lineamientos claros con visión a mejorar condiciones de seguridad en los entornos escolares.

La misión de “Voces pequeñas, caminos seguros”

Uno de los pilares fundamentales de la propuesta es la incorporación de la educación vial dentro de la currícula escolar. Según explicó José Yataco, gerente general de Touring Perú, la medida permitirá formar desde las edades tempranas de la niñez a ciudadanos más conscientes y responsables sobre las vías, lo que contribuye a reducir los accidentes de tránsito a largo plazo.

Esta preocupación responde a la urgencia del problema. Solo en los 3 primeros meses del 2026, se han registrado 611 muertes violentas ocasionadas por accidentes de tránsito, estadística que, según la organización, no ha recibido la atención debida por los “tantos gobiernos que hemos tenido”.

Un estudio elaborado por Touring Perú, señala que uno de cada dos colegios en Lima Metropolitana no cuentan con condiciones adecuadas de seguridad vial. Entre las principales deficiencias se encuentra la ausencia de reductores de velocidad, señalización insuficiente y semáforos inoperativos.

Touring Perú en la vanguardia por la seguridad vial

Por ello, Touring ha desarrollado a lo largo de los años acciones concretas con gobiernos locales, incorporando cada año entre tres y cuatro en zonas vulnerables para mejorar sus entornos. Sin embargo, Yataco reafirma que estas iniciativas tienen que escalar mediante políticas públicas fuertes y sostenidas.

Con 102 años de trayectoria, Touring Perú destaca su rol histórico en la promoción de la seguridad vial. Uno de sus grandes logros en el país fue hacer ley el uso obligatorio del cinturón de seguridad, así como también la promoción sobre el uso de cascos adecuados para motociclistas. Hoy, a través de “Voces pequeñas, caminos seguros”, hacen un llamado para que la sociedad se involucre en el desarrollo de los menores y garantizar un futuro más seguro y sostenible.

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