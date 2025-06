Abogado de Patricia Benavides: “Junta de Fiscales Supremos está obligada a acatar su restitución”

El abogado Juan Peña afirmó que la Junta de Fiscales Supremos está obligada a acatar la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, tal como lo dictó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Ellos están interpretando la resolución como quieren, pero es clara: repongan en su puesto a Patricia Benavides”, afirmó Peña.

El letrado explicó que, al anular la destitución de Benavides, la JNJ retrotrajo la situación al punto en que fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos. “Patricia Benavides tiene que acatar, al igual que la Junta. No porque son fiscales supremos pueden oponerse o aceptar solamente una parte y otra no”, enfatizó.

Sobre un tercer pedido de suspensión presentado por la fiscal Delia Espinoza, Peña señaló que el caso se encuentra en el Congreso y que, por tanto, solo la Subcomisión de Denuncias Constitucionales puede imponer sanciones. Agregó que no corresponde intervenir desde la Fiscalía de la Nación o el Poder Judicial.

OBSTÁCULOS EN LA RESTITUCIÓN

Peña denunció que, al intentar que Patricia Benavides reasuma sus funciones, la fiscalía impidió su ingreso. «Le tiraron una puerta en la cara. Después de cuatro horas, un asesor nos comunicó que no la atenderían», señaló. Asimismo, alertó sobre riesgo de “usurpación de funciones” si no se cumple con la orden de restitución.

El abogado advirtió que otras entidades, incluido el Congreso, podrían actuar si ven una infracción constitucional. “Cualquier ciudadano que vea que no está aceptando lo dictaminado por la JNJ, puede presentar una denuncia constitucional, lo cual tiene sanción de destitución o inhabilitación”, añadió.

Juan Peña subrayó que Delia Espinoza no puede aceptar solo una parte de la resolución de restitución de Patricia Benavides. “Si no está conforme con algún punto, debe presentar un recurso en la vía correspondiente, pero sin desconocer la orden integral de la JNJ. Hoy en día, Espinoza no es fiscal de la Nación”, concluyó.

