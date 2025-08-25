Abogado del capitán PNP ‘Culebra’ sobre Santiváñez: “Es grave que se nombre a un ciudadano que no respeta la justicia”

Tras el retorno de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia en una ceremonia llevada a cabo el sábado 23 de agosto en Palacio de Gobierno, casos como en el que se encuentra involucrado el PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, saltan a la luz en un controversial retorno al Gabinete Ministerial.

En entrevista con Latina Noticias, José Carlos Mejía, abogado de Izquierdo, expresó su preocupación tras estar cerca a cumplirse el límite del plazo de investigación y no contar con el peritaje de voz de Santiváñez, lo que calificaría como un “bloqueo a la justicia”.

“Es muy grave que un ciudadano que no respeta a la justicia, se haya nombrado como ministro de Justicia. Está desobedeciendo flagrantemente la orden de un juez supremo. Un ciudadano que es un servidor público y que debe actuar de acuerdo al Código de Ética de la función pública”, enfatizó.

Estas declaraciones se dan en el marco a la investigación en contra del actual ministro de Justicia, envuelto en casos de corrupción y soborno, así como en diversas polémicas.

Tras la difusión de un audio en el que mantiene una conversación junto a alias ‘Culebra’, se revela el pedido de silenciar al medio digital La Encerrona, solicitudes de información confidencial sobre la mandataria, el cierre de la División de Investigación de Alta Criminalidad (Diviac) por pedido de Boluarte y el uso del ‘cofre’ para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.

Según refiere la defensa de Izquierdo, la negativa de Santiváñez a ser parte del proceso se basa en el argumento de que “para él la investigación se venció el 2 de abril, motivo por el que no participará en estos actos”.

Desde el 6 de septiembre, la fiscal de la Nación tiene expedito el camino para presentar una denuncia constitucional para que Juan José Santiváñez sea sometido a una investigación preparatoria formalizada.

