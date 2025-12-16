Acción Popular: ¿qué congresistas y exparlamentarios quedaron fuera de las elecciones 2026?

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de anular las elecciones internas de Acción Popular ha dejado sin posibilidad de postular a varios congresistas en funciones y exparlamentarios que aspiraban regresar al Congreso en las elecciones generales de 2026.

Según el organismo electoral, el proceso de elecciones primarias del partido presentó irregularidades, motivo por el cual se resolvió excluir a la agrupación de la contienda electoral.

La medida impacta directamente a ocho congresistas en funciones que buscaban la reelección, así como a 13 excongresistas que planeaban volver al nuevo Congreso bicameral, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados.

María del Carmen Alva – Expresidente del Congreso que iba a postular con el número 6 al Senado Nacional.

Silvia Monteza Facho – Postulaba con el número 4 al Senado Nacional.

Wilson Soto – Postulaba con el número 9 al Senado Nacional

Carlos Alva Rojas – Diputado por La Libertad

Luis Aragón – Diputado por Cusco

Hilda Portero – Diputada por Lambayeque

Juan Carlos Celis – Diputado por Loreto

Elvis Vergara – Diputado por Ucayali

La anulación de las primarias también frustró las aspiraciones de 13 excongresistas. Entre ellos destacan Víctor Andrés García Belaunde quien iba a la cabeza de la lista de senadores, Edmundo del Águila Herrera y Leslye Lazo. A este grupo se suma Manuel Merino de Lama, excongresista por Tumbes, quien también pretendía postular a la cámara alta. Merino es recordado por haber asumido la Presidencia de la República en noviembre de 2020, en plena pandemia de la Covid-19, por un periodo de apenas cinco días.

¿QUÉ OCURRIÓ EN ACCIÓN POPULAR?

Acción Popular atraviesa una de las crisis más graves de los últimos años tras la anulación de sus elecciones primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El conflicto se desató en las últimas dos semanas a raíz del enfrentamiento entre Julio Chávez, presidente del partido y precandidato presidencial, y Alfredo Barnechea, también aspirante a la Presidencia.

Chávez acusó a Barnechea de haber ganado las elecciones internas mediante la presunta suplantación de al menos 28 delegados, hecho que —según sostuvo— se habría realizado a través de la presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE), Cynthia Pajuelo. De acuerdo con esta versión, esos delegados irregulares habrían sido determinantes para la victoria de Barnechea en los comicios del domingo 7 de diciembre.

Ante diversos recursos de impugnación, entre ellos uno presentado por el propio Chávez, el JNE revisó el proceso y concluyó que existían serias irregularidades. En su resolución, el organismo electoral determinó que 31 nombres de la relación de delegados proclamada por el CNE no coincidían con la lista de delegados que posteriormente fue inscrita ante la ONPE.

El tribunal electoral advirtió, además, que estas 31 personas votaron en todas las mesas de sufragio habilitadas para las internas, en las que se eligió tanto la fórmula presidencial como las listas congresales. Al considerar que el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial, el JNE decidió anular el proceso y retirar a Acción Popular de la contienda electoral.

